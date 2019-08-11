В МЧС Татарстана предупредили жителей о надвигающейся грозе и сильном ветре

Завтра, 12 августа, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Метеорологи прогнозируют сильный ветер до 15-20 м/с и грозы.

Изменения погоды ожидаются с 18.00 11 августа до 18.00 12 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Ночью и днем ожидается сильный ветер, ночью и утром по территории республики пройдут сильные дожди.

В МЧС в случае непогоды рекомендуют не выходить из помещении, загнать машину в гараж и найти укрытие в подземных переходах и подъездах, если ураган застал вас на улице.

Ранее сообщалось, что синоптик опроверг вероятность того, что в России применялось климатическое оружие.