Синоптик опроверг вероятность применения в России климатического оружия

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ответил на предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.

«Это всё, мягко выражаясь, бред», - рассказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Синоптик отметил, что холодное лето было в Москве и в 1884 году, когда не было и речи о климатическом оружии. Среди возможных причин аномально холодной температуры Тишковец назвал глобальное потепление, которое стерло температурную грань между Арктикой и экватором.

Из-за ослабления переносов западно-воздушных масс усиливается влияние либо севера, либо юга. Поэтому мы можем наблюдать дожди и холод в европейской части России и жару в Сибири, объяснил метеоролог.

Также он добавил, что если бы против россиян было применено климатическое оружие, это бы непременно узнали все.

Ранее сообщалось, что Росгидромете рассказали, почему этим летом такая холодная погода.