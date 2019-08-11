Следствие просит арестовать 13-го фигуранта дела о беспорядках в Москве

Следком обратился в суд с ходатайством об аресте 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ», — передает «РИА Новости» слова представителя Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

Она добавила, что сам подозреваемый в суд доставлен не был.

Ранее сообщалось, что 43-летний режиссер телеканала «Доктор» был задержан по делу о массовых беспорядках. Мужчина страдает сахарным диабетом.