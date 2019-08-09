Диетолог рассказала, какие сыры вреднее других

Диетолог подробно рассказала о том, какие сыры могут оказать вредное влияние на организм. Она также указала на ограничения по употреблению этого продукта.

Врач-диетолог клиники института питания Российской Академии медицинских наук Юлия Панова сообщила, что самым опасным можно назвать сыр с плесенью. Потенциальный вред несут все разновидности этого сыра: рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие. Считается, что они могут выделять токсичные вещества, а также усугублять проблемы пищеварительной системы. Кроме того, сыр с плесенью может спровоцировать листериоз — инфекция, особенно опасная для развития плода.

На здоровье могут повлиять и такие сыры, как сулугуни и брынза. Из-за их хранения в рассоле такие сорта могут иметь повышенное содержание соли.

«Не рекомендуется превышать норму и есть каждый день эти сыры пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией, бронхиальной астмой. Людям, склонным к отечности, можно есть их нечасто, раз в неделю. Потребление соленых и острых сыров следует также ограничивать детям», — приводит слова диетолога aif.ru.

Насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, не так негативно влияют на сосуды, как аналогичные жиры из других продуктов. Однако и здесь следует соблюдать меру.

Панова также рекомендовала отказаться от плавленых сыров, поскольку на сегодня слишком многие из них содержат растительные жиры и различные добавки.

Специалист также подчеркнула, что рекомендуемая норма сыра составляет 30—40 граммов в день.