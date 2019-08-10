Россия с 10 августа запретила ввоз плодовых культур из Китая

С сегодняшнего дня Россия запретила ввоз косточковых и семечковых культур из Китая. Ограничение связано с поставками в РФ зараженных продуктов.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в 2018-2019 годах были выявлены 48 случаев заражения карантинными объектами. Основные нарушения приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруженные в поставках карантинные объекты угрожают снижением урожаев этих культур на 30-90%.

Россельхознадзор сообщил, что по каждому факту поступления в Россию зараженной продукции были направлены официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Служба также шесть раз обращалась к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. Как отметили в пресс-службе, «к сожалению, обращения Россельхознадзора не привели к проведению инспекций».

К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, к семечковым — яблоки, груши, айва.