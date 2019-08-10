Константин Генич: «Рубин» играет свежо и интересно, видна тренерская рука Шаронова»

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ по футболу между «Краснодаром» и «Рубином».

«Краснодар» затеял серьезную перестройку и обновление состава — как по объективным, так и по субъективным причинам. Команду покинули Каборе, Перейра, а у Газинского и Классона травмы. Новички же пока проявляют себя эпизодически, но как только встречаются крепкие команды, то в атаке у «быков» получается далеко не все.

«Рубин» после дебюта без поражений в премьер-лиге все-таки уступил ЦСКА. Но по игре во втором тайме казанцы армейцев переигрывали — могли доводить до ума и забитых мячей свои атаки. Да и в первом тайме у «Рубина» игра порой складывалась очень неплохо, но был отрезок, когда ЦСКА заметно переигрывал своих оппонентов.

Но если наставник «Рубина» смог в перерыве игру перестроить, и потом его команда выглядела совсем иначе — значит, видна тренерская рука. У Евгения Савина был замечательный выпуск про «Рубин» и Романа Шаронова, и теперь понятно, почему «Рубин» играет так свежо, ярко и интересно на старте. Думаю, от этой игры «Рубин» не будет отходить и в матче с «Краснодаром».

У «быков» наверняка будет определенная ротация между матчами с «Порту». Не исключено, что дадут отдохнуть бывшему игроку «Рубина» Руслану Камболову перед игрой в Португалии. Обойма позволяет «Краснодару» безболезненно ротировать состав.

«Рубин» наверняка примет бой и, думаю, реализует один из своих шансов. Последние матчи между «Краснодаром» и «Рубином» редко получаются сверхрезультативными, но мне кажется, что здесь будет как минимум обмен забитыми мячами. Класс исполнителей и опыт футболистов — на стороне «Краснодара». Плюс «Краснодар» понимает, что Лига чемпионов уплывает, а Лига Европы никуда не денется, поэтому сейчас главное — не упустить очки в чемпионате, — отметил Генич.

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 10 августа, в 19:00 по мск.

Ранее ожиданиями от игры в Краснодаре поделился главный тренер «Рубина» Роман Шаронов.