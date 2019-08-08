Роман Шаронов: «В Краснодаре нас ждет интересный матч, нам важно сохранить свою игру»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Краснодара».

— Роман Сергеевич, как настрой в команде, учитывая, что в последней игре было обидное поражение? Выбило ли это команду из колеи?

— Нет, мы хорошо отреагировали, у нас был отрицательный результат, и мы разбираем игру независимо от того, что происходит на табло. Наша философия — не отходить от нашей игры, поэтому мы делаем анализ каждой игры. Для того чтобы увидеть, что у нас получилось и над чем нам надо работать. Если брать картину в целом, то мы движемся вперед, это очень важно.

— Можно назвать предстоящую игру с «Краснодаром» одной из самых сложных в первом круге для «Рубина»?

— Я бы сказал, что это одна из интересных игр, потому что тот стадион, который есть в Краснодаре, для меня это лучший стадион в России. Атмосфера там одна из лучших, поэтому нас ждет интересный матч.

— «Рубин» и «Краснодар» — одни из самых зрелищных команд на старте сезона. Вашему «Рубину» удобно играть со зрелищными командами?

— Повторю, для нас важно, чтобы мы сохраняли лицо и свою игру. Мы уважаем любого соперника.

— Насколько сильно может измениться схема по сравнению с матчем с ЦСКА?

— Паша Могилевец пропускает игру, поэтому одно изменение точно будет. А схема — это все относительно.

— На днях вышел новый выпуск «Красавы» с вашим участием. Смотрели?

— Да.

— Понравилось?

— Я взял оттуда определенную полезную информацию для себя.

— То, что у «Краснодара» сейчас насыщенный график, может как-то сказаться?

— Может быть. Но «Краснодар» обладает достаточно хорошими игроками, там работают профессионалы, и они подбирали команду, зная, что им предстоит играть на два фронта. Поэтому, думаю, у них хорошая скамейка, хорошая обойма.

— Вчерашнюю игру «Краснодара» смотрели?

— Да, смотрел.

— Можете рассказать, какая главная слабость у них?

— Нет.

— Как обстоит ситуация с травмированными Старфельтом и Бегичем?

— Они еще, к сожалению, работают по индивидуальной программе, проходят реабилитацию. Остальные все здоровы и готовы к игре, — сказал Шаронов.