Ассоциация букмекеров: «От «контрольных закупок» налоговой в выигрыше останутся нелегальные конторы»

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова прокомментировала о возможных «контрольных закупок» со стороны Федеральной налоговой системы (ФНС).

«В лицензионной букмекерской индустрии уже привыкли к тому, что функции выявления и блокировки запрещенных сайтов в нашей стране возложены на РКН. Теперь сталкиваемся с неким «апгрейдом» — выполнять эту работу будет еще и ФНС, в должностные обязанности сотрудников которой ничего подобного до сих пор не входило.

Чтобы не случилось дублирования функциональных обязанностей и, в итоге, — конфликта служебных интересов. Ну и, соответственно, чтобы в результате возможного недопонимания между РКН и ФНС в итоговом выигрыше не оказались нелегальные БК, которые, как известно, готовы плодить свои «зеркала» в русскоязычном сегменте интернета со скоростью просто-таки чемпионской», — сказала Денисова.

Согласно новому закону, сотрудники ФНС получили право делать ставки в рамках контрольных закупок, для выявления нарушений на рынке букмекеров. Итогом закупок может стать блокировка букмекерской конторы, нарушающей законы РФ.