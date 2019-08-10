В результате ЧП на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома»

В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое получили травмы.



Инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. На данный момент всем пострадавшим оказывается помощь, пишет ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций «Росатома».

Ранее сообщалось, что в воинской части под Архангельском произошел взрыв. По предварительным данным, два человека погибли и еще 15 пострадали.