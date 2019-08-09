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На Свияжских холмах открылся международный авторетрофестиваль — видео

21:59, 09.08.2019
На Свияжских холмах открылся международный авторетрофестиваль — видео
Фото: скриншот

Сегодня в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» состоялось официальное открытие XIII международного фестиваля исторической техники, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

В мероприятии принял участие председатель Государственного Совета, президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин.

Для участия в международном фестивале прибыли автолюбители из Польши, Белоруссии и Украины, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ижевска, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Чебоксар, Йошкар-Олы и районов Татарстана.

Отмечается, что вся техника, привезенная на фестиваль, на ходу.

Общество Татарстан
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