В России могут создать первый энергоэффективный город

В Карелии может появиться первый по России энергоэффективный город.

«Мы готовы работать вместе, чтобы выбрать район или населенный пункт, сделать отдельную программу по энергоэффективности этого населенного пункта и показать всей стране Карелию в этом плане», — сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

В рамках пилотного проекта планируется отремонтировать здания, утеплить фасады, окна и двери, установить современные тепловые узлов, которые способны регулировать подачу тепла в зависимости от времени суток и погодных условий.

На первом этапе затраты на то, чтобы сделать энергоэффективным город Беломорск, составят 4 млрд рублей. Подобный проект должен окупиться через 1,5-2 года, пишет ТАСС.