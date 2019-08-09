Минкультуры предложило наказание за съемку фильмов в кинозалах

Министерство культуры предложило внести в Кодекс об административных нарушениях статью о штрафах за фотосъемки, аудио- и видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов.

Согласно закопроекту, за первое подобное нарушение может быть назначен штраф в размере 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.



В случае повторного нарушения размер штрафа составит до 100 тыс. рублей. Обязательные работы увеличатся до 100—150 часов. В обоих случаях у нарушителя будет конфисковано оборудование, которое он использовал для съемок в кинозале.

Напомним, в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкульту проработать вопрос, связанный с возможностью введения административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.