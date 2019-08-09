Реализация дорогих лекарств выросла впервые за три года

Впервые за последние три года почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. При этом продажи в аптеках лекарств в ценовом сегменте от 50 до 500 руб. показали падение.



В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств. Так, за отчетный период продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, от 50 до 150 руб. — на 3%, до 50 руб. — на 7,1%, сообщается в отчете DSM Group.



В свою очередь, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает сложившуюся ситуацию с постепенным «вымыванием» дешевых препаратов из ассортимента аптек. И прогнозирует, что в ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих препаратов.



Ранее сообщалось, к концу 2021 года в ТОСЭР в Зеленодольском районе появится производство лекарств компании «Татфарм».

