В 2021 году в ТОСЭР «Зеленодольск» запустят производство лекарств

К концу 2021 года в ТОСЭР в Зеленодольском районе появится производство лекарств компании «Татфарм».

Об этом рассказал директор предприятия Артем Хакимов. Он добавил, что планируется выпускать около 24 млн условных упаковок таблеток в год и по 21 млн ампул в год. В проект будет инвестировано около 1 млрд рублей, сообщает ИА «Татар-информ». Предприятие будет выпускать около 50 наименований лекарств, среди них обезболивающие, противовирусные, анальгетики. В начале 2020 года запланировано открытие склада, на котором будут храниться лекарства для заказчиков со всей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что действие международного медицинского кластера, который работает на территории Москвы и Московской области, может распространиться также на Татарстан.

