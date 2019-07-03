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В 2021 году в ТОСЭР «Зеленодольск» запустят производство лекарств

14:01, 03.07.2019
В 2021 году в ТОСЭР «Зеленодольск» запустят производство лекарств
Фото: pixabay.com

К концу 2021 года в ТОСЭР в Зеленодольском районе появится производство лекарств компании «Татфарм».

Об этом рассказал директор предприятия Артем Хакимов. Он добавил, что планируется выпускать около 24 млн условных упаковок таблеток в год и по 21 млн ампул в год. В проект будет инвестировано около 1 млрд рублей, сообщает ИА «Татар-информ». Предприятие будет выпускать около 50 наименований лекарств, среди них обезболивающие, противовирусные, анальгетики. В начале 2020 года запланировано открытие склада, на котором будут храниться лекарства для заказчиков со всей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что действие международного медицинского кластера, который работает на территории Москвы и Московской области, может распространиться также на Татарстан.

ПромышленностьЭкономикаОбществоМедицина Татарстан
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