Татарстанский сенатор рассказал о своем знакомстве с Путиным

Сенатор от Татарстана Олег Морозов рассказал, как впервые увидел и как познакомился с президентом России Владимиром Путиным. Он утверждает, что увидел лидера в только назначенном премьере в 1999 году.

Морозов рассказал, что впервые увидел Путина на послании Федеральному Собранию президента Бориса Ельцина.

«Мой друг, Артур Чилингаров, показал на него и сказал: «Сильный мужик!» — приводит «РИА Новости» слова сенатора.

Их первая личная встреча состоялась после того, как Ельцин внес кандидатуру Путина в Госдуму для утверждения премьер-министром и тот встречался со всеми лидерами фракций.

В 1999 году Олег Морозов был депутатом Госдумы и возглавлял группы «Российские регионы». На встрече с будущим президентом он отметил его подготовленность.

«Был очень внутренне готов к своей дальнейшей президентской судьбе. Это чувствовалось. То есть давал понять, что должность премьера ему по плечу. Сказал: «Я же в спорте борец, проигрывать не привык», — рассказал Морозов.

Сенатор вспоминает, что его поразила привычка Путина записывать в блокнот детали выступлений, а после разбирать их подробно.

«Я обалдел! Это было очень неожиданно и показательно. Я понял: Чилингаров прав. Это будущий лидер. Хотя тогда не понимал, как это должно произойти технически», — поделился политик.