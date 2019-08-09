Минкультуры РФ предложило запретить свою еду в кинотеатрах

Министерство культуры РФ предложило законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей, а также установить правила работы и посещения кинотеатров. В частности, запретят проносить еду в кинотеатры.



На официальном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Кинотеатры должны будут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Также поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации. В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.

Зрители в течение пяти дней с момента сеанса смогут требовать возврата стоимости билета в случаях, если показ фильма был отменен или заменен по вине кинотеатра или если показ фильма был некачественным.

Кроме этого, предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.

Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.

Правила предлагают несколько запретов для посетителей. В частности, прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов — независимо от цели записи.



Также предлагается запретить зрителям приносить в зал свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешат проносить только то, что было куплено на территории кинотеатра.

Напомним, недавно интернет-газета «Реальное время» публиковала рецензию на фильм предпоследнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в … Голливуде».