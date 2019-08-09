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Предприятие из Набережных Челнов получило льготный кредит МСП при поддержке Ак Барс Банка

10:07, 09.08.2019

Ак Барс Банк предоставил кредит предприятию «Инжер» по выпуску промышленных
конвейеров из Набережных Челнов на сумму 20 млн рублей по ставке 8,5%
годовых. Финансирование предоставлено при обеспечении Корпорации МСП в
рамках программы льготного кредитования в виде гарантии. Средства
направлены на приобретение материалов, сырья, комплектующих и пр.

Финансовая поддержка предприятия позволит ему успешно завершить действующие
проекты, начать новые и обеспечить дальнейшее устойчивое развития бизнеса.

ООО «НПФ Инжер» — одно из ведущих отечественных предприятий по производству
конвейеров и конвейерных систем различного назначения. В линейке продукции
компании — герметичные трубные скребковые конвейеры для сыпучих материалов,
подвесные и напольные электрические монорельсовые системы, напольные
пластичные и грузоведущие конвейеры, подвесные толкающие и грузонесущие
конвейеры, конвейеры на базе модульной ленты. Конвейерные системы и
отдельные конвейеры производства НПФ «Инжер» успешно применяются для
перемещения различных грузов на автомобильных заводах, химических
производствах, в машиностроении, на перерабатывающих производствах
сельского хозяйства и многих других.

В настоящее время компания активно развивает производство
оборудования для автоматизированных складов и автоматизированных паркингов.
Успешно реализованы первые проекты в данной области.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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