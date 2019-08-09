Александр Кожевников: «Квартальнов только возглавил «Ак Барс», ему важен результат в предсезонке»

Олимпийский чемпион по хоккею и эксперт Александр Кожевников рассказал о предсезонной подготовке российских команд.

«Нет, я не стал бы судить об эффективности предсезонной работы той или иной команды по результатам контрольных встреч. Безусловно, кое-какую информацию предсезонные турниры дают, но она, на мой взгляд, минимальная. Одни команды находятся под большой нагрузкой, другие, наоборот, «отпущены», поэтому с выводами ни в коем случае не нужно торопиться.

Наверное, результат важен в основном для тех тренеров, которые только возглавили свои команды. Например, для Дмитрия Квартальнова, Алексея Кудашова или Олега Знарка. Крупное поражение «Ак Барса» и неудачи СКА - тревожный звонок для клубов? Нет, эти команды уже реваншировались, поэтому неудачные результаты в общем-то забыты», - сказал Кожевников.

Напомним, вчера «Ак Барс» в рамках «Кубка президента Казахстана» одолел «Салават Юлаев» - 2:1. О первых матчах казанцев на турнире можно почитать в материале «Реального времени».