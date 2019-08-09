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Минниханов поздравил губернатора Самарской области с днем рождения

09:04, 09.08.2019
Минниханов поздравил губернатора Самарской области с днем рождения
Фото: https://www.samregion.ru

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил в своем «Инстаграме» губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения.

В своем сообщении глава республики назвал Азарова своим товарищем и соседом.

Ранее сообщалось, что президент РТ остался в тройке самых влиятельных губернаторов России. В списке также оказался и губернатор Самарской области, в рейтинге он занял 7-е место.

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