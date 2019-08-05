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Минниханов сохранил третье место в рейтинге влияния губернаторов

12:48, 05.08.2019
Минниханов сохранил третье место в рейтинге влияния губернаторов
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов остался в тройке самых влиятельных губернаторов России. В рейтинге за июль 2019 года его опережают только мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Минниханов набрал 7,13 балла, говорится в исследовании.

В топ-10 также вошли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (7-е место) и глава Мордовии Владимир Волков (9-е).

Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился на 18-е место. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поднялся на 19-е.

ОбществоВласть БашкортостанУдмуртияТатарстан
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