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Сельдяной король впервые приплыл к берегам России

23:24, 08.08.2019
Сельдяной король впервые приплыл к берегам России
Фото: ru.wikipedia.org

Жители Приморья нашли в бухте Паллада редкую рыбу — сельдяного короля.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая. <...> Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит, как зеркало», — сказала очевидица события. По ее словам, рыбу в итоге отпустили в море.

Согласно слухам, рыба предвещает землетрясения и цунами. Однако доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Рако заявил, что такую связь никто нигде не фиксировал.

Также по его словам, в России сельдяной король встретилась впервые, пишет «РИА Новости».

«Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить его как новый вид для фауны Российской Федерации», — отметил он.

Общество
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