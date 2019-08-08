В России впервые экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

В России впервые задействовали федеральные телеканалы в качестве системы оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации.

Это произошло в Москве. Местные жителей в 20:00 увидели по телеканалам экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре до 25 метров в секунду. Их призвали быть осторожными, укрываться в капитальных зданиях, избегать деревьев и не парковаться рядом с шаткими конструкциями, пишет ТАСС.

По данным «Интефакса», после предупреждения у многих абонентов ТВ вещание было прервано и не работало в течение не менее 20 минут. Он произошел из-за технических работ.