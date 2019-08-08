В Альметьевске впервые в Татарстане появятся экологические инфотабло

В Альметьевске впервые в Татарстане появятся LED-панели сити-формата, на которые будет транслироваться вся необходимая информация об экологической обстановке в городе.

Табло установит ПАО «Татнефть», их планируется разместить в разных районах города, пишет «Татар-информ».

Мониторы в онлайн-режиме будут размещать метеорологические параметры с температурой воздуха, силой и направлением ветра, атмосферным давлением и влажностью, а также с экологическими параметрами, в числе которых — уровень содержания в атмосфере загрязняющих веществ с указанием значений их предельно допустимых концентраций. Мониторы также планируется использовать и для экологического просвещения горожан.