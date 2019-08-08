В результате обстрела района российской авиабазы Хмеймим погибли два сирийца

В Сирии боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. В результате взрыва погибли два мирных жителя, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел сегодня примерно в 16:00 мск. Средства контроля воздушного пространства авиабазы зафиксировали пуск четырех реактивных снарядов залпового огня с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана в горной Латакии. В 16:03 эти снаряды разорвались в поселении, расположенном в 2 км от Хмеймима, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

При обстреле авиабаза и находившиеся на ней люди не пострадали.