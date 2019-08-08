ХК «Нефтехимик» обнародовал абонементную программу на сезон-2019/20
«Нефтехимик» представил абонементную программу на сезон-2019/20. Самый дешевый сезонный пропуск для взрослых на игры нижнекамцев стоит 5 600 рублей.
Всего в программе предусмотрено четыре ценовые категории, где самым дорогим абонементом является пропуск на 5 и 6 сектор арены за 11 200 рублей.
При этом владельцы абонементов сезона 2018/19 гг. с 1 по 14 августа имеют право приоритетного выкупа абонементов на прежние места. С 15 августа эти места поступят в свободную продажу.
Также предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников и студентов и людей с ограниченными физическими возможностями.
Стоимость единоразового посещения матча «Нефтехимика» составляет от 200 рублей за игру.
Дети до шести лет (без права занятия места), инвалиды I группы плюс сопровождающее лицо, ветераны ВОВ будут проходить на матчи бесплатно.СпортХоккей Татарстан
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