ХК «Нефтехимик» обнародовал абонементную программу на сезон-2019/20

«Нефтехимик» представил абонементную программу на сезон-2019/20. Самый дешевый сезонный пропуск для взрослых на игры нижнекамцев стоит 5 600 рублей.

Всего в программе предусмотрено четыре ценовые категории, где самым дорогим абонементом является пропуск на 5 и 6 сектор арены за 11 200 рублей.

При этом владельцы абонементов сезона 2018/19 гг. с 1 по 14 августа имеют право приоритетного выкупа абонементов на прежние места. С 15 августа эти места поступят в свободную продажу.

Также предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников и студентов и людей с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость единоразового посещения матча «Нефтехимика» составляет от 200 рублей за игру.

Дети до шести лет (без права занятия места), инвалиды I группы плюс сопровождающее лицо, ветераны ВОВ будут проходить на матчи бесплатно.