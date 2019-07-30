Росстат назвал средний размер пенсий в июне

В июне этого года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей. Это на 6,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года средний размер пенсии 14 135 рублей. Это 30,5% от среднего размера зарплаты России, следует из доклада Росстата.



Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на надбавку к пенсии.