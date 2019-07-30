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Росстат назвал средний размер пенсий в июне

20:25, 30.07.2019
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Фото: pixabay.com

В июне этого года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей. Это на 6,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года средний размер пенсии 14 135 рублей. Это 30,5% от среднего размера зарплаты России, следует из доклада Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на надбавку к пенсии.

Общество
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