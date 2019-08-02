Бывший главный архитектор Иглинского района РБ выдавал незаконные разрешения на строительство многоквартирных домов

Бывший главный архитектор Иглинского района Башкирии предстанет перед судом за незаконную выдачу разрешений на стройку многоквартирных домов. Компании, которые получили от него разрешение на возведение жилья, не достроили дома в двух селах и оставили 237 дольщиков обманутыми.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год мужчина выдал разрешения на строительство в Иглинском районе восьми домов застройщикам, которые не представили технических регламентов и проектной документации.

ООО «Стройиндустрия», ООО «Союз-Строй» и ООО «ПрогрессСтройТех» позже не достроили здания в селах Иглино и Акбердино. 237 дольщиков, которые внесли оплату на сумму более 277 млн рублей, не получили своего жилья.

Как отметила пресс-служба прокуратуры республики, от директора компании ООО «Стройиндустрия» главный архитектор получил взятку в виде строящейся квартиры площадью 31 кв. м. Договор на долевое участие в строительстве жилья оформили со знакомой чиновника, которая якобы оплатила 930 тысяч рублей.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемый вину не признает. Дело отправлено на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший глава администрации Нефтекамска незаконно выделил служебную квартиру полицейскому.