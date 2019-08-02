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Бывший главный архитектор Иглинского района РБ выдавал незаконные разрешения на строительство многоквартирных домов

12:06, 02.08.2019
Бывший главный архитектор Иглинского района РБ выдавал незаконные разрешения на строительство многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru

Бывший главный архитектор Иглинского района Башкирии предстанет перед судом за незаконную выдачу разрешений на стройку многоквартирных домов. Компании, которые получили от него разрешение на возведение жилья, не достроили дома в двух селах и оставили 237 дольщиков обманутыми.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год мужчина выдал разрешения на строительство в Иглинском районе восьми домов застройщикам, которые не представили технических регламентов и проектной документации.

ООО «Стройиндустрия», ООО «Союз-Строй» и ООО «ПрогрессСтройТех» позже не достроили здания в селах Иглино и Акбердино. 237 дольщиков, которые внесли оплату на сумму более 277 млн рублей, не получили своего жилья.

Как отметила пресс-служба прокуратуры республики, от директора компании ООО «Стройиндустрия» главный архитектор получил взятку в виде строящейся квартиры площадью 31 кв. м. Договор на долевое участие в строительстве жилья оформили со знакомой чиновника, которая якобы оплатила 930 тысяч рублей.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемый вину не признает. Дело отправлено на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший глава администрации Нефтекамска незаконно выделил служебную квартиру полицейскому.

ПроисшествияОбществоНедвижимость Башкортостан
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