Хабиб Нурмагомедов встал на защиту имама Шамиля, обвиненного Кадыровым в геноциде чеченцев

Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем «Инстаграм» написал хвалебный пост о правителе 19-го века имаме Шамиле.

«Имам Шамиль — это человек на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах.



Клянусь Аллахом иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, на сколько я далек от того, чтобы просто быть похожим на Имама Шамиля», — написал Нурмагомедов.

Скорее всего, это стало ответом на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил имама в геноциде чеченцев.

Отметим, что в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал почетным жителем Грозного, а также получил в подарок машину от Рамзана Кадырова.