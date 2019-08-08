Минниханов посетит объекты WorldSkills

Сегодня, 8 августа, Рустам Минниханов посетит объекты WorldSkills и оценит их подготовку к началу чемпионата 22 августа.

Работы велись на двух объектах: на стадионе «Казань Арена», где будет проведена церемония открытия и закрытия, и на соревновательной площадке «Казань Экспо».

Напомним, что 1 августа уже открылись аккредитационные центры.

Ранее руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин отвечал на вопросы читателей «Реального времени» о чемпионате рабочих профессий.

