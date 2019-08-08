В Казани оглашен приговор гражданам Китая и РФ по наркоделу на 38 млрд

Фото: "Реальное время"

Сегодня Советский райсуд Казани завершил оглашение приговора фигурантам дела об изъятой в трех регионах тонне китайских наркосолей в рамках спецоперации ФСКН «Эстонский ноктюрн». Семь обвиняемых граждан России, Китая и Грузии получили от 5 до 15 лет колонии, передает журналист «Реального времени».



Самым большим сроком суд наказал лидера наркогруппировки Дмитрия Кузнецова — 25 лет колонии строгого режима.

Бывший одноклассник лидера Денис Измайлов и лишенный гражданства Давид Нагладзе получили по 11 лет лишения свободы, сводный брат Измайлова Василий Двирник, что до задержания был сварщиком фирмы «Триада Сервис», наказан 13,5 года.

Граждане Китайской Народной Республики также получили реальные сроки: грузчик Лия Цян — 10 лет, товароведы на складах логистической компании «Хунь Юань» Цзоу Юйсинь и Янь Тинюй по 5 лет.

Процесс проходил с участием переводчиков.