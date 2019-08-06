В Казани за неправильную парковку выписали штрафы на 57 млн рублей
Админкомиссии Казани за 7 месяцев 2019 года выписали 23,5 тысячи штрафов за неправильную парковку. Их сумма составляет 57,1 млн рублей.
Это самый популярный штраф, чаще всего накладываемый на нарушителей инспекторами, сообщили в мэрии.
За нарушение правил благоустройства вынесено менее 3 тысяч постановлений. Однако сумма штрафов в этой категории составила 77,8 млн рублей.
С начала года выписано 3,4 тысячи штрафов за нарушение правил уличной торговли на 4,3 млн рублей.
Штрафы за нарушения в сфере наружной рекламы достигли 2,3 млн рублей.
Всего административные комиссии Казани с начала года вынесли более 37 тысяч постановлений о нарушениях, а сумма штрафов по ним составила 161,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что мэрия Казани отменит платную парковку для каршеринговых автомобилей.ОбществоВласть Татарстан
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