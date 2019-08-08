Главный тренер сборной России по баскетболу раскритиковал игрока УНИКСа

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что разочаровался в центровом УНИКСа Артеме Клименко из-за халатного отношения к своему здоровью.

«Очень рассчитывали на Артема, надеялись, что он подойдет к началу подготовки к чемпионату мира в хорошей форме, абсолютно здоровым. За время моей работы в национальной сборной я всегда старался привлекать его на все сборы. К сожалению, многочисленные травмы, в особенности хронические проблемы с голеностопом, не давали ему возможности быть в наших рядах постоянно. Однако я надеялся, что он более ответственно отнесется к своему здоровью и плотно займется болячками по окончании клубного сезона. Но этого не произошло.

Он приехал на сборы с болью в голеностопном суставе и не прошел медицинский осмотр. Меня очень это разочаровало. Нельзя так халатно относиться к собственному телу, инструменту, который позволяет тебе зарабатывать большие деньги. Мне бы хотелось, чтобы игроки поколения Клименко брали пример с наших ветеранов, для которых баскетбол и правильное восстановление всегда на первом месте», — сказал Базаревич.

Напомним, ранее стало известно, что игрок УНИКСа Артем Клименко пропустит ближайший чемпионат мира по баскетболу из-за травмы.