«Ак Барс» и «Нефтехимик» крупно проиграли в первом матче «Кубка президента Казахстана»

Сегодня, 7 августа, в Нур-Султане стартовал Кубок президента Республики Казахстан.

Нижнекамский «Нефтехимик» в стартовом матче турнира уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:5. Единственную шайбу за нижнекамцев забил Мэтт Уайт с передачи Зията Пайгина.

Подопечные Дмитрия Квартальнова также уступили с разгромным счетом. Казанцы смогли лишь единожды распечатать ворота хозяев из «Барыса», пропустив от соперника 6 раз. Автором забитой шайбы у «Ак Барса» стал Мэттью Фрэттин с передач Джастина Азеведо и Игоря Ожиганова.

Следующий матч

Нефтехимик — Автомобилист — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

0:1 — 5 Трямкин (Холланд, Белоусов)

1:1 — 10 Уайт (Пайгин)

1:2 — 14 Холланд (Обидин, Плэтт)

1:3 — 41 Мацек (Гуркин)



1:4 — 48 Захаров (Белоусов, Холланд)

1:5 — 53 Мацек

Барыс — Ак Барс — 6:1 (3:1, 3:0, 0:0)



1:0 — 7 Михайлис (Бойд)

1:1 — 11 Фрэттин (Азеведо, Ожиганов)

2:1 — 16 Панюков (Найт, Петухов)

3:1 — 18 Гелевка (Дитц, Найт)

4:1 — 28 Бойд (Блэйкер, Найт)

5:1 — 31 Дитц (Пакаринен, Найт)

6:1 — 37 Муратов (Сагадеев)

Положение команд: «Автомобилист» — 2 (1), «Барыс» — 2 (1), «Ак Барс» — 0 (1), «Салават Юлаев» — 0 (0), «Нефтехимик» — 0 (1).