«Ак Барс» и «Нефтехимик» крупно проиграли в первом матче «Кубка президента Казахстана»
Сегодня, 7 августа, в Нур-Султане стартовал Кубок президента Республики Казахстан.
Нижнекамский «Нефтехимик» в стартовом матче турнира уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:5. Единственную шайбу за нижнекамцев забил Мэтт Уайт с передачи Зията Пайгина.
Подопечные Дмитрия Квартальнова также уступили с разгромным счетом. Казанцы смогли лишь единожды распечатать ворота хозяев из «Барыса», пропустив от соперника 6 раз. Автором забитой шайбы у «Ак Барса» стал Мэттью Фрэттин с передач Джастина Азеведо и Игоря Ожиганова.
Следующий матч
Нефтехимик — Автомобилист — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
0:1 — 5 Трямкин (Холланд, Белоусов)
1:1 — 10 Уайт (Пайгин)
1:2 — 14 Холланд (Обидин, Плэтт)
1:3 — 41 Мацек (Гуркин)
1:4 — 48 Захаров (Белоусов, Холланд)
1:5 — 53 Мацек
Барыс — Ак Барс — 6:1 (3:1, 3:0, 0:0)
1:0 — 7 Михайлис (Бойд)
1:1 — 11 Фрэттин (Азеведо, Ожиганов)
2:1 — 16 Панюков (Найт, Петухов)
3:1 — 18 Гелевка (Дитц, Найт)
4:1 — 28 Бойд (Блэйкер, Найт)
5:1 — 31 Дитц (Пакаринен, Найт)
6:1 — 37 Муратов (Сагадеев)
Положение команд: «Автомобилист» — 2 (1), «Барыс» — 2 (1), «Ак Барс» — 0 (1), «Салават Юлаев» — 0 (0), «Нефтехимик» — 0 (1).СпортХоккей Татарстан
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