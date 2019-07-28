Эксперт объяснила холода в России и жару в Европе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание.

По ее словам, жаркая погода в Европе установилась из-за масс горячего воздуха, пришедших из стран Африки. Холод в России связан с пришествием «ультрахолодных» воздушных масс с Северного полюса.

По словам специалиста, изменения связаны со сменой климатических эпох. Если раньше люди жили в эпоху западно-восточного переноса, когда наблюдалась более устойчивая погода, то сейчас вступили в эпоху меридиональных процессов, когда климат более изменчивый.

Позднякова в беседе с «КП» добавила, что сейчас невозможно предсказать, сколько продлится новая климатическая эпоха.

Напомним, ранее синоптики предсказывали снег на севере России в предстоящие выходные. В центральной части страны ожидается похолодание.

