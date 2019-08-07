Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

На данный момент уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. Девяти фигурантам предъявлено обвинение по статьям 212 и 318 УК РФ. Еще два человека находятся в розыске, сообщает СК.

Напомним, что в субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная акция против действий Мосгоризбиркома. Протестующие убеждены в намеренном отказе от регистрации ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В акции приняли участие не менее 3,5 тысячи человек. Полиция отчиталась о задержании более 1 тысячи.