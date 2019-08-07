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Клуб из ПФЛ сыграет в колонии против команды Кокорина и Мамаева

17:58, 07.08.2019
Клуб из ПФЛ сыграет в колонии против команды Кокорина и Мамаева
Фото: vk.com/fc_salyutbgd

Белгородский клуб «Салют» объявил о матче против команды «Золотой лев». За соперника выступят заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание футболисты Кокорин и Мамаев.

Матч состоится 10 августа на территории колонии города Алексеевка Белгородской области. Время начала матча остается неизвестной.

«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство на условно-досрочное освобождение.

СпортФутболОбщество
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