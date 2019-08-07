Клуб из ПФЛ сыграет в колонии против команды Кокорина и Мамаева

Белгородский клуб «Салют» объявил о матче против команды «Золотой лев». За соперника выступят заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание футболисты Кокорин и Мамаев.

Матч состоится 10 августа на территории колонии города Алексеевка Белгородской области. Время начала матча остается неизвестной.

«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство на условно-досрочное освобождение.