В Приволжском районе откроется первый в России детский сад, оборудованный лифтом

В ЖК «Волжские просторы» завершается строительство детского сада. Объект на ул. Рауиса Гареева планируется открыть 1 сентября. Детский сад на 220 мест будет оборудован лифтом, сообщает портал мэрии Казани.

«Обычные садики проектируются для детей старше трех лет, этот спроектирован для яслей, куда смогут ходить дети от полутора лет», — рассказал заместитель директора ГИСУ РТ Станислав Шырыбыров в ходе пресс-тура.

На втором этаже детского сада будут помещения для шести групп детей среднего возраста. Здесь же будут расположены залы для музыкальных и физкультурных занятий.

В новом детском садике создаются условия для обучения маломобильных групп детей — в частности, именно для этого там смонтирован лифт. Шырыбыров подчеркнул, что это делает детсад уникальным, в России таких заведений еще нет.

Напомним, возведение учебного заведения началось в 2018 году в рамках национального проекта «Демография». На строительство детского сада из республиканского бюджета выделен 201 млн рублей. Застройщиком объекта площадью 4,6 тыс. кв. м выступает ООО «БарсЭлитСтрой».

Ранее сообщалось, что в сентябре на улице Яруллина откроется новый детсад по системе Монтессори.

