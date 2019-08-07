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ЦИК Татарстана распределил партии в избирательном бюллетене

15:36, 07.08.2019
ЦИК Татарстана распределил партии в избирательном бюллетене

Татарстанский Центризбирком сообщил результаты жеребьевки, распределившей места партий в бюллетене на выборах в Госсовет РТ.

Расположатся они следующим образом:

  1. — «Единая Россия»
  2. — «Партия пенсионеров за социальную справедливость»
  3. — КПРФ
  4. — «Коммунисты России»
  5. — «Справедливая Россия»
  6. — «Партия Роста»
  7. — ЛДПР

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЦИК РТ.

Напомним, что накануне избирком провел жеребьевку по распределению эфирного времени. Партии получат 570 минут, то есть по полчаса в день, на ГТРК «Татарстан», ТНВ и «Татарстан-24».

ОбществоВласть Татарстан
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