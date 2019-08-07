ЦИК Татарстана распределил партии в избирательном бюллетене

Татарстанский Центризбирком сообщил результаты жеребьевки, распределившей места партий в бюллетене на выборах в Госсовет РТ.

Расположатся они следующим образом:

— «Единая Россия» — «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — КПРФ — «Коммунисты России» — «Справедливая Россия» — «Партия Роста» — ЛДПР

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЦИК РТ.

Напомним, что накануне избирком провел жеребьевку по распределению эфирного времени. Партии получат 570 минут, то есть по полчаса в день, на ГТРК «Татарстан», ТНВ и «Татарстан-24».