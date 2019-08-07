ЦИК Татарстана распределил партии в избирательном бюллетене
Татарстанский Центризбирком сообщил результаты жеребьевки, распределившей места партий в бюллетене на выборах в Госсовет РТ.
Расположатся они следующим образом:
- — «Единая Россия»
- — «Партия пенсионеров за социальную справедливость»
- — КПРФ
- — «Коммунисты России»
- — «Справедливая Россия»
- — «Партия Роста»
- — ЛДПР
Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЦИК РТ.
Напомним, что накануне избирком провел жеребьевку по распределению эфирного времени. Партии получат 570 минут, то есть по полчаса в день, на ГТРК «Татарстан», ТНВ и «Татарстан-24».ОбществоВласть Татарстан
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