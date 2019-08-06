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Татарстанские партии получат 570 минут эфирного времени для агитации перед выборами в Госсовет РТ

10:03, 06.08.2019
Татарстанские партии получат 570 минут эфирного времени для агитации перед выборами в Госсовет РТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня ЦИК РТ провел жеребьевку по распределению эфирного времени между кандидатами и партиями, участвующими в выборах в Госсовет РТ. Они получат под агитацию 570 минут на трех телеканалах.

Речь идет о ГТРК «Татарстан», ТНВ и «Татарстан 24», передает корреспондент «Реального времени».

Распределяется по 30 минут эфира в течение 19 дней. На основании протоколов жеребьевки будет составлен график распределения времени, который планируется разместить на сайте республиканского избиркома до 10 августа.

ОбществоВласть Татарстан
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