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Японская компания Airweave продлила рекламный контракт с Загитовой

13:21, 07.08.2019
Японская компания Airweave продлила рекламный контракт с Загитовой
Фото: facebook.com/motokuni.takaoka

Японская компания Airweave пролонгировала рекламный контракт с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом на своей страничке в Facebook написал президент компании Мотокуни Такаока.

Российская фигуристка пришла на подписание договора вместе со своей собакой породы акита-ину Масару. Прошлый контракт с Загитовой был подписан в октябре 2018 года.

Компания Airweave является одной из ведущих производителей матрасов и других спальных принадлежностей в Японии.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с первым детским тренером Алины Загитовой.

СпортФигурное катаниеОбщество
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