Японская компания Airweave продлила рекламный контракт с Загитовой

Японская компания Airweave пролонгировала рекламный контракт с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом на своей страничке в Facebook написал президент компании Мотокуни Такаока.

Российская фигуристка пришла на подписание договора вместе со своей собакой породы акита-ину Масару. Прошлый контракт с Загитовой был подписан в октябре 2018 года.

Компания Airweave является одной из ведущих производителей матрасов и других спальных принадлежностей в Японии.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с первым детским тренером Алины Загитовой.