Фонд «Петербургская политика» назвал ключевые события в Татарстане за июль

В июле позитивные события в Татарстане перевесили негативные. Такой вывод можно сделать из обзора основных событий социально-политической жизни регионов от фонда «Петербургская политика».

К негативным политологи отнесли массовую гибель пчел, затронувшую не только Татарстан, но и еще 24 региона страны. Также Казань попала в десятку наиболее загрязненных диоксидом азота городов, что также является отрицательным фактором.

К числу положительных исследование относит: открытие завода «Технониколь-Алабуга», перезапуск Казанского молочного комбината, перешедшего в собственность удмуртской «КОМОС ГРУПП», соглашение по агропромышленной программе между правительством Татарстана и пивоваренной компанией AB InBev Efes. Попадание Набережных Челнов в десятку лучших моногородов, самого Татарстана в топ-10 регионов по уровню доходов населения и на 4-е место в Рейтинге командных игровых видов спорта фонд также отнес к позитивным событиям.