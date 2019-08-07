Тарантино рассказал, о чем будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино раскрыл возможные подробности своего десятого фильма. Напомним, что «Однажды в Голливуде», который выйдет в России на этой неделе, станет девятым фильмом режиссера, а сам Тарантино неоднократно обещал, что за свою карьеру намерен снять только десять фильмов.

По словам Тарантино, все его предыдущие фильмы рассказывали «разные кусочки одной истории», а десятый фильм может собрать эту историю воедино.

«Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю, то я хочу сделать огромный суперфильм, который соберет все воедино. Это будет последний фильм, который станет апологетом всех фильмов», — рассказал Тарантино сегодня на пресс-конференции.

Напомним, сейчас Квентин Тарантино находится в России. Накануне он побывал на экскурсии в музеях московского Кремля.

