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В Турции пострадало 6 российских туристов в ДТП с автобусом

11:42, 07.08.2019
В Турции пострадало 6 российских туристов в ДТП с автобусом
Фото: pixabay.com

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Пострадали шесть человек, их всех госпитализировали.

Как сообщил представитель генконсульства в Анталье, тяжелых ранений у пострадавших нет, сообщают РИА Новости.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Генконсульство России выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Елабугой вахтовый автобус Hyundai попал в ДТП. Он столкнулся с грузовиком Mercedes. В автобусе было 24 человека, в больнице оказалось 7 человек.

ОбществоПроисшествияАвто
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