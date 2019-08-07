В Турции пострадало 6 российских туристов в ДТП с автобусом

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Пострадали шесть человек, их всех госпитализировали.

Как сообщил представитель генконсульства в Анталье, тяжелых ранений у пострадавших нет, сообщают РИА Новости.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Генконсульство России выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Елабугой вахтовый автобус Hyundai попал в ДТП. Он столкнулся с грузовиком Mercedes. В автобусе было 24 человека, в больнице оказалось 7 человек.



