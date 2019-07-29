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Минздрав планирует премировать врачей за обнаружение онкологии при диспансеризации

12:52, 29.07.2019
Минздрав планирует премировать врачей за обнаружение онкологии при диспансеризации
Фото: pixabay.com

Минздрав России выступил с предложением выделять из федерального бюджета средства на дополнительное премирование врачей, которые своевременно выявили онкологию у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр.

В случае своевременного обнаружения онкозаболевания предполагается плата в 1 тысячу рублей: 500 рублей — ответственному за медосмотр или диспансеризацию, еще 500 рублей — остальному медицинскому персоналу. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Если законопроект примут, то он вступит в силу с января 2020 года.

Напомним, ранее главный онколог Минздрава РФ рассказал, какие продукты вызывают рак.

ОбществоМедицина
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