Минздрав планирует премировать врачей за обнаружение онкологии при диспансеризации

Минздрав России выступил с предложением выделять из федерального бюджета средства на дополнительное премирование врачей, которые своевременно выявили онкологию у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр.

В случае своевременного обнаружения онкозаболевания предполагается плата в 1 тысячу рублей: 500 рублей — ответственному за медосмотр или диспансеризацию, еще 500 рублей — остальному медицинскому персоналу. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Если законопроект примут, то он вступит в силу с января 2020 года.

Напомним, ранее главный онколог Минздрава РФ рассказал, какие продукты вызывают рак.