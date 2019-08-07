СМИ: в два раза увеличился рост срывов госзакупок жизненно важных лекарств

В первой половине 2019 года число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, до 60,8 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом. Это более четверти всех тендеров за первое полугодие, 163,4 тысячи признаны состоявшимися.

Большинство тендеров, 55,6 тысячи, срываются из-за отсутствия заявок. 2,8 тысячи не состоялись в результате отказа от размещения заказа, 2,1 тысячи тендеров отменены из-за недопуска всех участников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Headway.

Подавляющее большинство несостоявшихся тендеров — региональные. Не состоялись закупки недорогих препаратов, таких как натрия хлорид (4,7 тыс. несостоявшихся аукционов), декстроза (3,2 тыс.), преднизолон (2,4 тыс.). Среди федеральных тендеров (не состоялся 21) чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ «Ламивудина», следует из данных Headway.



Причиной массовых срывов госзакупок могла стать новая методика Минздрава формирования максимальной цены контакта. Министерство пыталось выровнять цены по всей стране, но новый механизм оказался невыгоден производителям.



Ранее сообщалось, что ситуация с закупками главного лекарства для пациентов с ВИЧ приблизилась к критической. В середине июля из-за низких цен поставщики в третий раз не вышли на аукционы по закупке «Ламивудина».



