Генпрокуратура Украины рассказала о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

«Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено», — рассказал он в эфире радиостанции «Новое время».

Напомним, глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства и он «об этом хорошо знает».

Ранее сообщалось, ГБР вобудил дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.