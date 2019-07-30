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На Украине сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах

23:54, 30.07.2019
На Украине сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах
Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства и он «об этом хорошо знает».

В своем Telegram-канале руководитель ГБР отметил, что Порошенко противоречит сам себе. Ранее он утверждал об отсутствии в отношении него уголовных дел.

Труба отметил, что адвокат Порошенко Игорь Головань просит перенести допрос на несколько недель.

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