На Украине сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах
Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства и он «об этом хорошо знает».
В своем Telegram-канале руководитель ГБР отметил, что Порошенко противоречит сам себе. Ранее он утверждал об отсутствии в отношении него уголовных дел.
Труба отметил, что адвокат Порошенко Игорь Головань просит перенести допрос на несколько недель.ПроисшествияОбществоВласть
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