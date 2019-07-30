На Украине сообщили, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства и он «об этом хорошо знает».



В своем Telegram-канале руководитель ГБР отметил, что Порошенко противоречит сам себе. Ранее он утверждал об отсутствии в отношении него уголовных дел.

Труба отметил, что адвокат Порошенко Игорь Головань просит перенести допрос на несколько недель.