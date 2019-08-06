Против Порошенко завели дело за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за поездки на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Об этом сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича, юрист Андрей Портнов в Telegram-канале.

Дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

«Из содержания следует, что вероятно бывший президент Украины Порошенко П. А. осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины», — говорится в документе Госбюро, чей документ опубликовал Портнов.

Ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства и он «об этом хорошо знает».