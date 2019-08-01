В Татарстане потратят более 485 млн на строительство очистных сооружений

ГИСУ РТ потратит более 485 млн рублей на строительство очистных сооружений в регионе в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Источником финансирования станет бюджет Татарстана. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

Согласно документам, очистные сооружения должны быть построены в селе Красный Бор Агрызского района, в Заинске, Поповском сельском поселении этого района, в пгт. Алексеевское и в Казани, в районе поверхностных сточных вод. Также в планах сооружение ливневой канализации в Тетюшах. Все работы должны быть выполнены до 1 июля 2020 года.

Предварительно 485 млн рублей распределены между объектами следующим образом: на установку очистных сооружении в Красному Бору планируют потратить более 52 млн, на Заинск и Поповское хотят выделить чуть более 87 млн рублей, на пгт. Алексеевское — более 148 млн, на Казань — более 90 млн. Постройка канализации в Тетюшах должна обойтись бюджету республики в сумму более 107 млн рублей.

Сейчас ожидается подача заявок на участие в аукционе. Тендер был размещен на официальном сайте вчера, 31 июля.

Ранее сообщалось, что «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» получил 1,2 млрд рублей по проекту «Оздоровление Волги». Напомним, что на реализацию 12 национальных проектов в Татарстане потратят 44,7 млрд рублей в ближайшие три года.