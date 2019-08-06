Живой талисман «Томи» конь Полковник не будет работать на матчах из-за финансовых проблем клуба

Фото: страница Екатерины Рякиной «ВКонтакте».

Единственный живой талисман среди российских футбольных клубов конь Полковник больше не будет работать на играх «Томи». Об этом рассказала владелица коня Екатерина Рякина.

«Нам должны очень большую сумму. Клуб не платит года 3-4, после чего скидывает какую-то небольшую часть, но спустя время долг опять начинает расти. Еще при бывшем гендиректоре Киселеве нас попросили уменьшить цену и отказаться от зарплаты всаднику.

Мы пошли навстречу, поэтому не может быть речи о какой-то коммерческой выгоде. Мы работали за идею. Я, правда, содержу его все это время ради болельщиков, потому что сама люблю футбол и столько лет этому посвятила.

С нашей стороны есть тоже косяк с документами, но все эти бумажные дела никогда не влияли на традицию. Мы, конечно, можем обратиться в суд, но я этого не хочу. Мы всегда дружили и решали вопросы мирно. Неужели сейчас в клубе настолько наплевать на людей и футбол?», — сказала Рякина.

Теперь вместо живого талисмана футбольный клуб «Томь» будет использовать маскота, ростовую куклу по прозвищу Томми.

Отметим, что последнее появление коня на томском стадионе «Труд» состоялось нынешним летом перед стыковым матчем с «Уфой».